Lo comunica l'Aifa in una nota che aggiorna sulle reazioni avverse sospette associate all’uso di onasemnogene abeparvovec

Due bambini, di 4 e 28 mesi di età, curati con onasemnogene abeparvovec, farmaco indicato per il trattamento della atrofia muscolare spinale (SMA), sono morti a causa di insufficienza epatica acuta. Lo comunica l’Aifa in una nota che aggiorna sulle reazioni avverse sospette associate all’uso di onasemnogene abeparvovec, farmaco indicato per il trattamento della atrofia muscolare spinale.

