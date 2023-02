Colpo alla Locale di Cirò, 31 gli arresti

Maxi blitz contro la ‘ndrangheta in provincia di Crotone: i carabinieri del comando provinciale stanno conducendo una vasta operazione antimafia per smantellare la cosiddetta Locale di Cirò. Misure cautelari nei confronti di 31 persone, indagate a vario titolo per i reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione e reati in materia di armi e di sostanze esplodenti, questi ultimi aggravati dal metodo mafioso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata