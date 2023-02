Erano rimaste bloccate ai piani alti del palazzo

Tre persone sono state soccorse con l’autoscala dai vigili del fuoco di Napoli a causa di un incendio che si è sviluppato in un appartamento in piazza Garibaldi. Erano rimaste bloccate, ai piani alti del palazzo, per il fumo. Le fiamme sono state circoscritte e al momento sono in corso le operazioni di spegnimento dei focolai residui.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata