Operazione della Squadra mobile nel capoluogo altoatesino

La Polizia di Bolzano – con la collaborazione delle Squadre Mobili di Brescia, Verona, Prato e Imperia – ha arrestato 25 persone, accusate di far parte di un’associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’indagine, che fa seguito a una del 2019, ha permesso di scoprire i nuovi assetti criminali relativi al controllo della piazza di spaccio di Bolzano. In particolare, la precedente disarticolazione del clan di tunisini ha consentito l’ingresso sulla scena di un gruppo di albanesi, che in poco tempo ha assunto il monopolio dello spaccio della cocaina. In totale sono stati sequestrati 1,580 chilogrammi di cocaina, una pistola semiautomatica e 50mila euro, provento dello spaccio.

