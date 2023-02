Indagini in corso. Conteneva proiettili e polvere da sparo ma non c'era l'innesco

Tensione nei pressi del Teatro Ariston, dove questa sera andrà in scena la quarta serata del Festival di Sanremo: a circa 500 metri di distanza è stato casualmente rinvenuto un pacco sospetto vicino ad alcuni scooter posteggiati . A trovarlo una persona che ha dato l’allarme. Sul posto le forze dell’ordine e gli artificieri che hanno rimosso il pacco contenente. Nell’area sono stati intensificati i controlli, mentre è da chiarire la natura del gesto al momento non rivendicato.

Nel pacco cartucce e polvere

Nel pacco sospetto trovato in via Fiume nei pressi del Teatro Ariston a Sanremo, secondo quanto apprende LaPresse, sono state ritrovate cartucce, una miccia e polvere pirica, tutto materiale potenzialmente esplosivo ma che non poteva esplodere perchè privo di innesco. Nell’area sono stati intensificati i controlli, mentre è da chiarire la natura del gesto al momento non rivendicato.

Sindaco: “Atto dimostrativo, tutto sotto controllo”

“Sono in contatto con prefettura e questura, è un atto immaginiamo dimostrativo ma al momento è tutto sotto controllo, la città è già controllata da ogni profilo come durante ogni Festival e quindi proseguiamo”, ha detto a La Presse il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, dopo il ritrovamento di un pacco sospetto non lontano dal Teatro Ariston, contenente proiettili ma senza innesco. Sul caso sono in corso accertamenti delle forze dell’ordine.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata