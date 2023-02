Un uomo di 33 anni ha perso la vita nel cantiere del Terzo Valico, con lui ferito un collega. I due sono stati investiti da una fiammata

Ancora un morto sul lavoro, l’ennesimo in una lunga scia di sangue. A perdere la vita nel cantiere del Terzo Valico a Voltaggio nell’Alessandrino un uomo di 33 anni, con lui ferito un collega: i due sono stati investiti da una fiammata. Secondo quanto si apprende i due stavano scavando quando ha preso fuoco una bombola di gas. Il 33enne, un trasfertista siciliano, è morto a causa delle ustioni riportate mentre il collega è stato portato in codice giallo all’ospedale di Novi Ligure. Una scia di sangue che non smette di scorrere.

“Le organizzazioni sindacali di Feneal (Uil-Sgk) e Fillea (Cgil/Agb) comunicano che a seguito dell’infortunio mortale avvenuto al cantiere del terzo valico è stato indetto per mercoledì 8 febbraio uno sciopero di un’ora a fine turno dei lavoratori del cantiere del Tunnel del Brennero, in Alto Adige, a titolo di solidarietà e vicinanza ai colleghi e alle loro famiglie”. È quanto si legge in una nota congiunta dei sindacati, dopo la morte di un operaio avvenuta oggi in un cantiere della linea ferroviaria tra Piemone e Liguria.

