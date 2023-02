Nell'edificio cocaina, eroina, marijuana, soldi e scacciacani

I Baschi Verdi della Compagnia Pronto Impiego di Brindisi della Gdf in un controllo in una ex officina meccanica a Oria hanno trovato della droga e arrestato il proprietario. Insospettiti dal nervosismo del proprietario durante gli accertamenti sulla documentazione e sui macchinari, i militari hanno deciso di controllare in maniera più accurata il locale, scoprendo 2 pistole scacciacani, 5,560 kg di eroina suddivisa in 5 panetti celati in un sottoscala tra 0,6 grammi di cocaina e 1.900,00 euro in banconote di piccolo taglio. Successivamente, il cane antidroga ha segnalato la presenza di sostanza stupefacente dietro il portone di un box utilizzato come magazzino e sono stati individuati altri 21 kg di marijuana ed ulteriori 3,4 grammi di eroina. Il proprietario del locale è stato tratto in arresto.

