Simone Ficicchia (Ultima Generazione) al presidio organizzato da gruppi anarchici al carcere di Opera a Milano

Presidio anarchici davanti al carcere di Opera a Milano a sostegno del detenuto Alfredo Cospito, in sciopero della fame da oltre 100 giorni. Oltre a loro c’è anche un esponente del movimento di Ultima Generazione. “Il 41 bis e l’ergastolo ostativo sono un regime inumano. Per me è importante mostrare solidarietà”, racconta l’attivista climatico Simone Ficicchia. “Ultima Generazione chiede che venga portata solidarietà. Abbiamo idee diverse su come si portino avanti le lotte ma c’è totale unità rispetto a quello che sta succedendo ad Alfredo”, continua l’ambientalista mentre i gruppi di anarchici presenti alle sue spalle inveiscono contro i giornalisti.

