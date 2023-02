Circa 200 manifestanti hanno riempito piazza Dante nel capoluogo campano

Circa 200 manifestanti si sono radunati in piazza Dante a Napoli per esprimere solidarietà ad Alfredo Cospito, detenuto in regime di 41 bis nel carcere di Opera e che da oltre 100 giorni è in sciopero della fame. La piazza sostiene le richieste dell’anarchico che consistono nell’abolizione del regime carcerario duro e dell’ergastolo ostativo. La manifestazione di Napoli è avvenuta in contemporanea con quella di Roma e Milano. “La maniera migliore per stare al suo fianco in questa battaglia è essere in strada”, dice un anarchico al megafono.

