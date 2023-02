Due persone si trovano agli arresti domiciliari, il locale, invece, è stato sequestrato

Utilizzavano il loro night club a Verona come un vero e proprio centro di prostituzione. Due persone sono state poste agli arresti domiciliari, indagate per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Il locale, noto e frequentato, è stato invece sequestrato. L’operazione della guardia di finanza. Durante un controllo i militari hanno rilevato importanti elementi, tra cui un gran numero di confezioni di profilattici, alcune scatole di farmaci normalmente utilizzati per disfunzioni erettili e documentazione utile per la ricostruzione e ripartizione dei pagamenti delle prestazioni. Ciò ha consentito ai Finanzieri di ipotizzare che il locale fosse utilizzato come vero e proprio centro di prostituzione.

I clienti erano “intrattenuti” da ragazze italiane e straniere in vari camerini e in una sorta di area privé – allestita addirittura con un letto matrimoniale. Dagli elementi sinora raccolti è emerso che la tariffa media (a tempo) per l’ottenimento di prestazioni sessuali era di circa 50 euro ogni 10 minuti.

