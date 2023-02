Dalla prima ricostruzione tre malviventi sarebbero entrati in casa puntando le pistole contro l'artista che si trovava in casa con la moglie e il figlio

Roby Facchinetti, voce e tastierista dei Pooh, è stato vittima di una rapina nella sua villa a Bergamo. Lo riporta il Corriere della Sera che precisa come tutto sia avvenuto domenica sera nella villa dove vive con la famiglia. Dalla prima ricostruzione tre malviventi sarebbero entrati in casa puntando le pistole contro l’artista che si trovava in casa con la moglie e il figlio. I ladri sarebbero fuggiti con gioielli e altri oggetti di valore.

