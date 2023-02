Operazione ai danni di due fratelli imprenditori, attivi nel settore dell’edilizia e dell’intermediazione immobiliare. Sigilli da Reggio Calabria fino agli Usa

Maxi sequestro da 45 milioni di euro ai danni di due fratelli, imprenditori di Reggio Calabria, attivi nel settore dell’edilizia e dell’intermediazione immobiliare. L’operazione è stata condotta dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, dal Servizio Centrale Anticrimine e la Divisione Anticrimine della Questura di Reggio Calabria. I sequestri riguardano beni ed assetti societari con i sigilli che sono stati applicati nelle province di Reggio Calabria, Messina, Milano, Bari e negli Stati Uniti. Nello specifico, sono finite sotto sequestro 18 società, di cui una in Florida (Stati Uniti), di una ditta individuale, 10 veicoli, 337 fabbricati e 23 terreni. “Il sequestro dei beni è fondamentale per indebolire la ‘Ndrangheta perché colpire il patrimonio illecito, in contemporanea agendo sull’apparato militare, produce alle organizzazioni criminali danni enormi”, ha spiegato il prefetto Fransceso Messina, direttore Centrale Anticrimine Polizia di Stato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata