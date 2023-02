La chiamata anonima arrivata in via Mattei al Resto del Carlino

Un possibile attentato anarchico a Bologna. E’ questo il contenuto della telefonata arrivata alla sede del Resto del Carlino in via Mattei. “A Bologna ci sarà un grave attentato per i fatti relativi ad Alfredo Cospito”, avrebbe detto all’addetto una persona non identificata.

Lo scrive la stessa testata bolognese parlando di una “voce giovane e maschile, senza accenti, con una lieve cadenza bolognese”. La chiamata sarebbe rimbalzata – scrive il quotidiano – da un numero interno, forse quello del vecchio centralino, ed è stata presa alle 8.05 durando nemmeno un minuto. È stata immediatamente avvisata la Digos che ora sta lavorando con la Procura di Bologna per individuare il numero da cui è partita la telefonata attraverso i tabulati.

Le parole di Cospito dal carcere

Intanto ieri il consigliere regionale lombardo di +Europa/Radicali Italiani Usuelli ha detto di aver fatto visita a Cospito in carcere a Opera: “L’ho visto lucido e mi ha detto che vuole vivere”. “Cospito per molti minuti mi ha rappresentato l’imbarazzo di avere trattamenti di favore rispetto ad altri detenuti al 41bis: è preoccupato che gli altri carcerati possano percepire il fatto che lui abbia trattamenti di favore, vero o non vero che sia”.

“Rivolgo un appello alle più alte Magistrature dello Stato affinché siano ascoltate le voci di quanti, in questi giorni, hanno pacificamente e con motivazioni nobili, chiesto la riforma del 41 bis, consapevoli che questo è solo un primo passo nella battaglia per una giustizia più giusta e un carcere conforme alla costituzione”, dice ancora Usuelli.

Allarme polizia postale

“Svolgiamo un’attività quotidiana di monitoraggio della rete in collaborazione con i colleghi dell’Antiterrorismo: quando l’emergenza sale, di conseguenza cresce anche il nostro livello di attenzione”. Così Ivano Gabrielli direttore del servizio di polizia postale e delle comunicazioni, a margine di un evento a Roma, parla dell’allerta sulle manifestazioni e le proteste degli anarchici. “La nostra attività da un lato è di supporto informativo per la gestione dell’ordine pubblico che passa anche attraverso il monitoraggio del web e dall’altro mira a capire l’andamento del fenomeno e quali ne siano le dinamiche, per poi riportare tutto ai gruppi di lavoro a livello centrale e sul territorio – spiega – E’ un’attività molto capillare ed importante perché la rete da’ strumenti che consentono di dialogare, in anonimato, in aree riservate e di difficile accesso”.

Richetti: “Notizie inquietanti”

“Sono inquietanti le notizie che vorrebbero la città di Bologna prossimo luogo di un ‘grave attentato’ da parte di fazioni che solidarizzano con Alfredo Cospito. Esprimo la mia vicinanza alla redazione de “Il Resto del Carlino”, che ha ricevuto la telefonata minatoria, al sindaco Lepore e alla cittadinanza, e la mia più ferma condanna verso chi tenta di avvelenare la vita istituzionale del Paese attraverso violenze e intimidazioni”. Così Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera dei Deputati.

