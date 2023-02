La 38enne è morta all'angolo tra piazzale Loreto e viale Brianza

Una ciclista è stata investita e uccisa da un camion a Milano in piazzale Loreto angolo viale Brianza. La vittima è una donna di 38 anni. Secondo quanto si apprende, l’autista del veicolo si è fermato per prestare aiuto ma per la 38enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto i soccorsi e la polizia locale.

