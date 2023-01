La fila per presentare le istanze di protezione internazionale è iniziata dalla mezzanotte

(LaPresse) Oltre 350 cittadini stranieri si sono radunati durante la notte presso la caserma Annarumma della Polizia di Stato in via Cagni a Milano dove la Questura ha predisposto uno specifico servizio di ordine pubblico per garantire l’efficienza del servizio offerto e tenere a debita distanza dalla struttura i cittadini extracomunitari giunti sempre più numerosi per presentare le istanze di protezione internazionale. La fila davanti all’ufficio ha iniziato a formarsi fin dalla mezzanotte.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata