Le immagini sono già diventate già virali

Cinque ragazzi che prendono a calci per terra un uomo inerme. È successo a Scalea, in provincia di Cosenza. Lo denuncia l’on Alfredo Antoniozzi vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. Il video dell’aggressione ha già fatto il giro dei social. “Sabato sera nella mia città, Cosenza – dice Antoniozzi – si è sfiorata la tragedia con una rissa a colpi di tubi metallici tra ragazzi. Si assiste a un’escalation assurda di violenza giovanile che non risparmia città e territori – prosegue Antoniozzi – e che non conosce limiti”. “Il fatto di Scalea è gravissimo – prosegue Antoniozzi – e mi auguro che la Procura di Paola identifichi al più presto gli autori di tanta violenza e chieda pene esemplari”.

