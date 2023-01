9 arresti dei carabinieri: 5 in carcere, 4 ai domiciliari

Anche due donne nell’organizzazione del sodalizio composto da 8 indagati sui 9 destinatari di ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Bari, per associazione per delinquere, rapina, furti, ricettazione, danneggiamento e riciclaggio di auto e pezzi di ricambio, eseguita oggi dai carabinieri dei comandi provinciali di Bari, Brindisi e Foggia. Per 5 indagati è stato disposto il carcere e per 4 gli arresti domiciliari. Le indagini sono state avviate a giugno 2020 e sono andate avanti fino al gennaio 2021, ricostruendo oltre 30 episodi di furto nelle province di Bari, Brindisi e Taranto, da febbraio 2020 a gennaio 2021.

