Presenti il sindaco del capoluogo campano Gaetano Manfredi e il prefetto Claudio Palomba

In occasione della Giornata della Memoria il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, assieme al sindaco della città, Gaetano Manfredi, ha consegnato sette medaglie d’onore alla memoria ai familiari di sette cittadini della provincia di Napoli, deportati ed internati nei lager nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Alla cerimonia hanno preso parte anche gli studenti del Liceo ‘Lucio Seneca’ di Bacoli che hanno eseguito alcuni brani musicali. “Una giornata importante per il presente e per il futuro. Per trasmettere ai ragazzi il pericolo che questi episodi terribili possano ripetersi. L’impegno costante contro ogni forma di intolleranza e violenza è il miglior modo per difendere la democrazia”, ha detto Manfredi. “La memoria deve essere presente e futuro. Abbiamo voluto la partecipazione delle scuole e l’allargheremo sempre di più”, ha aggiunto Palomba.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata