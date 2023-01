In azione l’equipaggio dell’elicottero Drago VF 59 dei vigili del fuoco

Intervento di ricerca e soccorso nel primo pomeriggio di giovedì per l’equipaggio dell’elicottero Drago VF 59, nome in codice di uno dei velivoli del reparto volo dei Vigili del fuoco di Pontecagnano (SA). Recuperata in buone condizioni di salute una donna che aveva perso l’orientamento alla pendici del Vesuvio nella zona di Torre del Greco, nel Napoletano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata