Marta Gaia Sebastiani dedica un post su Facebook al giovane ucciso nel marzo del 2016 da Manuel Foffo e Marco Prato

“Sono passati quasi 7 anni, ho un’altra vita, un altro amore, un altro futuro a cui pensare. Ma la gente ancora, quando mi incontra mi dice ‘Ma tu sei…’ ‘Si’. Come se la mia vita fosse ferma lì, come se tutto si riducesse al tuo nome. Ad oggi, ci saremmo conosciuti per metà delle nostre vite, ma così non è stato”. Così Marta Gaia Sebastiani l’ex fidanzata di Luca Varani, il giovane ucciso a marzo 2016 da Manuel Foffo e Marco Prato, in un post su Facebook per il suo compleanno. “Luca, volevo semplicemente farti gli auguri”, scrive.

“Non c’è giorno che passi in cui io non pensi a te, ma solo perché ancora non riesco a darmi pace che tu non sei più qui ad illuminare il mondo con i tuoi splendidi occhi ridenti. Non riesco ancora a venirti a trovare, perché mi sembra ingiusto ed impossibile pensare che ogni anno io ne compio uno in più e tu ne avrai per sempre 23. Avrei cercato di salvarti in ogni modo, se solo l’avessi saputo“, aggiunge la ragazza.

