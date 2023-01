Parla Vincenzo Luppino: "Mai visto il boss né la sua auto"

“Siamo gente che lavora, che si spacca la schiena”. Ha parlato ai giornalisti Vincenzo Luppino, figlio di Giovanni Luppino, l’autista di Messina Denaro, in carcere con l’accusa di essere fiancheggiatore del boss. “Mio padre non c’entra niente, io gli credo”, ha spiegato l’uomo la cui abitazione, a Campobello di Mazara, è stata perquisita dalla polizia scientifica. “Mio padre è in carcere da 7 giorni e non fanno entrare vestiti e medicine, nonostante la richiesta al pubblico ministero”, ha affermato Vincenzo Luppino aggiungendo di non aver mai incontrato il super latitante e di non aver mai visto la vettura del boss nel suo “spazio”. “Non so sono indagato, mi devono ancora rilasciare dei verbali”, ha concluso il figlio dell’autista.

