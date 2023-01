Saranno le forze dell'ordine a fare luce sulla dinamica dell'incidente, l'età dell'uomo non è ancora nota

Non sono ancora chiare le cause che hanno portato alla morte di un uomo, investito da un treno a circa 1km dalla stazione di Roverbella, verso Mantova. Saranno le forze dell’ordine a fare luce sulla morte dell’uomo la cui età non è ancora nota. Quando i soccorsi del 118 di Areu sono giunti sul posto hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo.

