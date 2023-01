Fiocchi nel reatino e in Umbria

Il freddo glaciale non molla la presa sull’Italia. Allerta maltempo arancione oggi su Emilia-Romagna e Marche. Il Centro Italia nella morsa della neve: i fiocchi, in ingente quantità, hanno imbiancato diverse zone del reatino, dell’Umbria e della Romagna interna come mostrano i video condivisi sui social.

