Si tratta di una Giulietta nera parcheggiata in una sorta di garage

Rinvenuta dalla polizia un’auto Giulietta nera, ritenuta in uso a Matteo Messina Denaro, nei pressi del terzo covo, in via San Giovanni, a Campobello di Mazara. Sull’auto sono in corso i rilievi.

