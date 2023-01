Secondo quanto emerge nell'ordinanza di custodia cautelare del gip Fabio Pilato, sarebbe "custode di segreti e prove"

Resta in carcere Giovanni Luppino, dopo aver accompagnato Matteo Messina Denaro nella clinica La Maddalena di Palermo a bordo della sua Fiat Bravo per effettuare un ciclo di chemioterapia. Apparentemente un uomo insospettabile ma ora accusato di favoreggiamento con l’aggravante mafiosa. A lui era affidato l’incarico “assegnato a persone di massima fiducia, in grado di garantire segretezza, sicurezza ed affidabilità degli spostamenti” del super boss e proprio lui- secondo quanto emerge nell’ordinanza di custodia cautelare del gip Fabio Pilato- sarebbe “custode di segreti e prove“.

Il compito di accompagnare “il vertice assoluto dell’organizzazione criminale, costretto a destreggiarsi in un trentennale stato di latitanza” è “estremamente delicato e strategico nell’organizzazione di cosa nostra” e – secondo i gip “tocca il massimo livello di accortezza”. Lo stesso uomo a cui il super boss avrebbe consegnato il suo sfogo prima di essere arrestato. “È finita“, gli avrebbe detto Messina Denaro.

Nelle tasche di Luppino “un coltello a serramanico della lunghezza di 18,5 cm e due cellulari posti in modalità aereo prima di essere spenti”. L’autista del super boss “non si è avvalso della facoltà di non rispondere ma “ha fornito la sua versione dei fatti palesemente inverosimile”.

Infatti Luppino – da quanto emerge dall’ordinanza- ha dichiarato “di ignorare la vera identità del Messina Denaro, specificando che, circa sei mesi addietro, il suo idraulico di fiducia, Andrea Bonafede, glielo aveva presentato indicandolo come un suo cognato, di nome Francesco. Dopo quel brevissimo incontro, durato appena una manciata di minuti, non lo aveva più visto né incrociato, fino alla mattina del 16.1.2023 quando il tale Francesco, sedicente cognato di Andrea Bonafede, si era presentato all’alba (ore 5,45 del mattino) per chiedergli la cortesia di accompagnarlo a Palermo, dovendo sottoporsi a delle cure mediche in quanto malato di cancro”. Favore che Luppino- secondo quanto avrebbe detto l’avvocato Giuseppe Ferro a LaPresse- ha accettato “per solidarietà umana“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata