23 gli episodi di imbrattamento ai danni di scuole, università, sindacati, giornali

La Questura di Torino ha denunciato sei persone indagate di far parte del sodalizio novax “V_V” al quale sono da ricondurre 23 azioni (scritte No Vax e imbrattamenti) commesse, da oltre un anno, ai danni di scuole, università, istituti di credito, ospedali, sindacati e quotidiani. I sei hanno tra i 41 ai 53 anni e sono tutti incensurati: sono stati bloccati mentre andavano a compiere un’azione, secondo la polizia, alla scuola media statale Alberti. Indossavano parrucche, abiti e zaini scuri con adesivi per occultare i segni distintivi degli indumenti ed erano in possesso di radio trasmittenti, bombolette spray, estintori ripieni di vernice con pistole ad aria compressa e scale di corda con ancoraggi.

