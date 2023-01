Il reparto speciale nel primo covo del boss

Sono arrivate questa mattina alcune squadre dello squadrone eliportato cacciatori di Sicilia, reparto dell’Arma specializzato in perquisizioni e ricerca di bunker, che procederanno a perquisire, non appena i RIS avranno terminato i rilievi tecnici, l’immobile in via Cb31, a Campobello di Mazara dove è stato trovato l’appartamento in cui si nascondeva il super latitante Matteo Messina Denaro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata