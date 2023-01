Farmaci e coperte, attrezzature sanitarie. Ecco cosa è arrivato nel carcere dell'Aquila per l'ex super latitante

Sono arrivate delle attrezzature sanitarie e farmaci al carcere di Preturo all’Aquila per le terapie da garantire al boss Matteo Messina Denaro, affetto da tumore al colon, ospitato nella struttura. Sono state messe a disposizione anche coperte e abiti pesanti. Messina Denaro è stato arrestato lunedì a Palermo, gli abiti che indossava non proteggono dalle glaciali temperature aquilane. Con la possibilità di un’ora d’aria al mattino e al pomeriggio, il ristretto potrebbe avere bisogno di ripararsi dal freddo gelido. Per le cure è stata attrezzata una stanza del carcere, allestita per la somministrazione della flebo, con i farmaci che il capo di Cosa nostra dovrebbe assumere entro domani. “E’ stato definito il programma terapeutico”, ha concluso il garante dei detenuti d’Abruzzo, Gianmarco Cifaldi.

