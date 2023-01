Il boss sarebbe "molto preoccupato per la sua salute"

Secondo quanto apprende LaPresse da fonti penitenziarie il boss Matteo Messina Denaro, detenuto nel carcere di massima sicurezza de L’Aquila, “inizierà domani le sedute di chemioterapia“, alle quali non si era potuto sottoporre a causa dell’arresto. Per la terapia è stata allestita oggi a un metro dalla cella una stanza clinica. Il boss “è molto preoccupato per la sua salute” nonostante dopo le prime visite si è potuto constatare che abbia “un fisico palestrato, asciutto e depilato“.

