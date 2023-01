Foto dall'archivio di un carcere italiano

Lo ha detto il primario di oncologia dell'ospedale dell'Aquila, Luciano Mutti

Matteo Messina Denaro, il boss arrestato dopo 30 anni di latitanza non ha fatto nessuna richiesta particolare in carcere a L’Aquila. Lo ha detto il primario di oncologia dell’ospedale dell’Aquila, Luciano Mutti spiegando come tutto procede bene “abbiamo attrezzato i locali perché il paziente possa essere trattato in sicurezza” dopo la riunione di stamattina tra i sanitari, il primario di oncologia dell’ospedale dell’Aquila, Mutti, e i responsabili del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria questa mattina hanno fatto il punto sul da farsi.

Oggi è stato trovato anche il secondo covo, un bunker, del super boss.

