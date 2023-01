L'uomo aveva ceduto all'attore la dose letale

Otto anni di carcere. È la condanna nei confronti di Mustafa Minte Lamin, il cittadino gambiano di 33 anni accusato di aver ceduto all’attore Libero De Rienzo, il 14 luglio del 2021, la dose di eroina che lo uccise la notte successiva.

L’imputato era accusato di morte come conseguenza di altro reato, detenzione e spaccio di droga. È stato assolto dalla prima accusa. De Rienzo è morto per overdose nella sua casa in zona Aurelio a Roma. Le indagini sul caso sono state eseguite dai carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Roma San Pietro, coordinati dalla procura.

