Gli indagati utilizzavano "pizzini" per comunicare tra loro

(LaPresse) Droga venduta in due circoli ricreativi ad Orta Nova, nel Foggiano. 10 le persone arrestate dalla Guardia di Finanza. I due locali erano utilizzati come “piazze di spaccio” . Singolari le modalità di comunicazione tra gli indagati che, nel timore di intercettazioni telefoniche, utilizzavano “pizzini” per comunicare tra loro gli importi da pagare, i debiti da saldare ed il tipo e la quantità di droga da consegnare. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

