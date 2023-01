Foto dall'archivio

Evacuazione per l'incendio di un tetto in un'abitazione di cinque piani

Tre squadre dei vigili del fuoco sono intervenute questa mattina alle 5 e 15 al civico 45 di via Manzoni, a Milano, per l’incendio di un tetto che ha interessato una abitazione (palazzo storico) di cinque piani. A scopo precauzionale l’immobile è stato temporaneamente evacuato. Ingenti i danni materiali, ma nessuna persona è rimasta coinvolta. Nel palazzo, di proprietà della famiglia Borromeo, è presente la casa d’aste Pandolfini, che non ha subìto danni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata