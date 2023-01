Foto Facebook

Il medico della clinica privata di Palermo aveva in cura Andrea Bonafede (cioè Messina Denaro)

Alfonso Tumbarello, il medico indagato perché aveva in cura Andrea Bonafede, alias di Matteo Messina Denaro, era stato candidato alle comunali del 2011 come sindaco di Campobello di Mazara, in provincia di Trapani, per l’allora Pdl. Ha avuto una carriera politica durata diversi anni: nel 2006 Tumbarello era candidato, invece, tra le fila dell’Udc per in consiglio regionale, a sostegno della candidatura di Totò Cuffaro. Alle comunali ottenne 610 preferenze (7,55% dei votanti).

Tumbarello, che è andato in pensione lo scorso dicembre, è stato interrogato dagli inquirenti. A quanto si apprende avrebbe dichiarato: “Non sapevo nulla. Per me lui era il signor Bonafede”. Avrebbe avuto in cura Matteo Messina Denaro per diverso tempo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata