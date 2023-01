Allerta meteo in Toscana, Campania e Sardegna: raffiche oltre i 100 km/h e onde sopra i sei metri

Continuano i disagi per il maltempo in tutta Italia. Al Nord il crollo delle temperature ha fatto arrivare la neve anche a bassa quota, ma le maggiori difficoltà ci sono state in Toscana, Campania e Sardegna.

In Campania prorogata fino a giovedì l’allerta meteo arancione per “precipitazioni di moderata o forte intensità, venti forte con raffiche e mare molto agitato”. La Protezione Civile consiglia “attenzione massima” sul rischio di frane, allagamenti ed esondazioni. Nel capoluogo Napoli, il vento forte ha fatto cadere un grosso albero in piazza Cavour, a pochi metri dalla sede del Museo archeologico: una tragedia sfiorata, nessun ferito ma danni a due auto e un motorino in sosta. Crollata anche un’impalcatura posta su un palazzo di quattro piani nel quartiere Vomero: Vigili del fuoco al lavoro e strada temporaneamente chiusa al traffico.

In Toscana, secondo quanto riportato su Telegram dal presidente della Regione Eugenio Giani, si registrano nevicate sull’Appennino e forti precipitazioni soprattutto in provincia di Lucca, anche sopra i 90 millimetri. “Forti raffiche di vento sulla costa e nelle aree interne, 100 chilometri orari all’Argentario, in provincia di Grosseto, e a Castiglione d’Orcia, in provincia di Siena. Prosegue per tutta la giornata l’allerta gialla”, ha scritto Giani. A causa del mare agitato, sospesi alcuni dei traghetti di collegamento con le isole: “La boa alla Gorgona ha registrato onde fino a sei metri“, ha dichiarato Giani. Nel senese, invece, in particolare a Monteroni d’Arbia, allagati strade, negozi e scantinati.

Disagi e allagamenti, infine, anche in Sardegna. La caduta di un grosso albero, derivante da raffiche di vento superiori ai 50 km/h ha bloccato la statale Nuoro-Lanusei al chilometro 12. A Nuoro i pompieri sono intervenuti per un allagamento in una palestra e per alcuni cornicioni pericolanti, mentre nell’Oristanese i Vigili del fuoco sono impegnati a salvare un gregge di pecore rimasto isolato dopo l’arrivo del maltempo.

