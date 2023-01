L'ordinanza del sindaco Manfredi dopo l'allerta meteo arancione (presente anche in Calabria, Molise e Basilicata). Allarme mareggiate a Genova

Allerta meteo arancione per domani, 17 gennaio, sulla città di Napoli e in tutta la campania: il sindaco Gaetano Manfredi ha disposto con un’ordinanza (in fase di pubblicazione), la chiusura di parchi, cimiteri e scuole su tutto il territorio cittadino. Rimarrà chiuso anche il Maschio Angioino.

Allerta arancione anche in Calabria nord-occidentale, buona parte del Molise e Basilicata sud-occidentale. Allerta gialla su Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna occidentale, e settori di Calabria, Abruzzo, Basilicata, Marche, Molise e Puglia.

Allerta mareggiate a Genova

A Genova, entrate in vigore misure a tutela della pubblica incolumità dopo l’ordinanza regionale che prevede mareggiate intense per oggi, 16 gennaio, domani e dopodomani. In particolare, si ordina di evitare il transito o la permanenza nei luoghi maggiormente esposti al rischio, come spiagge e scogliere. Viene disposta per tutti i cittadini del capoluogo ligure l’osservanza di alcune regole: prestare la massima cautela nell’avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere, sia a piedi che in auto; evitare di sostare sul litorale, sulle strade costiere, su moli e pontili.

