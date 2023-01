Il boss dei corleonesi è stato catturato a Palermo nella clinica dove era ricoverato

Arrestato Matteo Messina Denaro. Il super boss, latitante da 30anni, è stato catturato a Palermo in una clinica in centro. L’indagine è stata coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio de Lucia e dal procuratore aggiunto Paolo Guido. In manette, assieme all’ultimo dei corleonesi, almeno un’altra persona, considerato un suo fiancheggiatore. Nel video le immagini dell’arresto di quest’ultimo.

