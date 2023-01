Le parole di un ragazzo presente alla clinica 'La Maddalena' al momento dell'arresto del boss latitante

Un ragazzo si trovava davanti alla clinica ‘La Maddalena’ di Palermo quando sono arrivati i Carabinieri per l’arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro. “Sono arrivato qui alle 8.30 circa. Ho visto il via vai di macchine, Carabinieri. Nel telefono è uscita subito la notizia. Ho capito cosa stava succedendo. A vedersi sembra un arresto comune. Sono senza parole“, ha detto il giovane, Beniamino Verciglio, che poi ha aggiunto: “Non è un orgoglio, è qualcosa che non mi riguarda“.

