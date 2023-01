Intervenuto il Soccorso Alpino Valdostano a Punta Chaligne

Morto uno scialpinista in Val d’Aosta in seguito a una valanga. Intervenuto il Soccorso Alpino Valdostano a Punta Chaligne: il distacco si è verificato intorno alle ore 12.15 a quota 2400 mt. Attivato anche il Sagf. In seguito all’intervento, uno scialpinista di nazionalità italiano è stato trovato morto.

