L'uccisione di Kaled Maroufi risale al 12 luglio 2022. I due sono stati arrestati in Germania

Un video rilasciato dai carabinieri mostra alcune immagini delle telecamere di sicurezza, che avrebbero aiutato a incastrare i due 20enni di origini tunisine considerati tra i complici per l’omicidio di via Larga a Bologna. Le indagini dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Bologna, hanno portato alla cattura dei due senza fissa dimora, indagati, in concorso con altri soggetti, per l’omicidio di Kaled Maroufi, il 25enne tunisino ucciso il 12 luglio 2022 all’interno di un’area della Rete Ferroviaria Italiana situata in Via Larga a Bologna. I due, colpiti da mandato di arresto internazionale, sono stati rintracciati in Germania.

