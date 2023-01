Un turista brasiliano di 43 anni è svenuto mentre era in cima

I vigili del fuoco sulla cupola del Brunelleschi nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore, a Firenze. Un turista brasiliano di 43 anni è svenuto mentre era in cima ed è stato immediatamente soccorso da due medici che in quel momento erano tra i visitatori. Dopo aver imbarellato l’uomo, le squadre lo hanno trasportato fino ad uno dei terrazzamenti della cattedrale e poi, utilizzando l’autoscala, lo hanno portato a terra per affidarlo al personale medico. Le immagini del salvataggio.

