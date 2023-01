Intercettata sul treno tra Milano e Ginevra dalle Fiamme Gialle di Domodossola

Dieci ovuli di cocaina per un totale di 160 grammi di sostanza stupefacente in corpo. A trasportarli una donna di origini nigeriane, arrestata dalla Guardia di Finanza di Verbania a bordo di un treno che viaggiava tra Milano e Ginevra. Nel corso dei controlli di polizia doganale, la Fiamme Gialle della Compagnia di Domodossola hanno individuato la donna: trasportata in ospedale, dopo l’esame radiologico, è emersa la presenza corpi estranei introdotti nel corpo per via rettale e vaginale, risultati poi essere 10 ovuli per un totale di oltre 160 grammi di cocaina purissima. La donna è stata arrestata e portata alla Casa circondariale di Vercelli. La cocaina sottoposta a sequestro avrebbe fruttato all’organizzazione criminale legata all’ovulatrice tra i 70 e 90 euro al grammo. La donna, inoltre, è risultata essere percettrice di reddito di cittadinanza nel 2022.

