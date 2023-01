Nelle motivazioni del gip la mancata "necessità e urgenza", in quanto il tifoso risulterebbe lontano dal luogo dei tafferugli

Torna in libertà l’ultras del Napoli arrestato in flagranza differita dopo gli scontri di domenica sull’A1 tra tifosi del Napoli e della Roma. L’accusa contestata è quella di possesso di oggetti atti ad offendere nei luoghi interessati dal transito di coloro che assistono a manifestazioni sportive.

L’uomo, fino ad oggi agli arresti domiciliari, legato al gruppo ‘Brigata Carolina’ della curva A, è stato anche denunciato per rissa aggravata. Da quanto conferma il suo legale Emilio Coppola a LaPresse, durante l’udienza di convalida è stato depositato agli atti un video integrale degli scontri e non solo “alcuni spezzoni”. Nelle motivazioni della mancata convalida dell’arresto, da parte del gip di Napoli Ivana Salvatore, la mancata “necessità e urgenza”, in quanto l’ultras risulterebbe lontano dal luogo degli scontri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata