La ong diffonde un video: "Potremmo arrivare ad Ancona con un giorno di ritardo"

“L’arrivo di Geo Barents ad Ancona è previsto per domani, giovedì 12 gennaio, alle 8 del mattino. In caso di cambi vi avvertiremo”. Lo rende noto la ong Medici Senza Frontiere. A bordo ci sono 73 naufraghi soccorsi in mare nei giorni scorsi. “Il ponte inferiore della nave è allagato. I sopravvissuti a bordo sono stati evacuati sul ponte superiore. Tutti mostrano sintomi di mal di mare. “Stiamo andando a 2,5 nodi, invece di 10. Ci sono onde alte fino a 4 metri. Data la difficile navigazione, potremmo arrivare ad Ancona con un giorno di ritardo”, spiega ancora Msf, diffondendo un video della situazione a bordo.

