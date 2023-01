Immagini di archivio

La vittima trovata senza vita dalla sorella

Una donna è stata trovata morta carbonizzata sul proprio letto in un appartamento in via Fiume a Ladispoli. La sorella, che viveva con la vittima, ha raccontato ai carabinieri di aver visto del fumo nella abitazione e di aver trovato la parente priva di vita nella camera da letto. L’incendio sarebbe divampato nella cameretta della donna e le fiamme estinte a causa della mancanza di ossigeno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Ladispoli e Civitavecchia, che non hanno riscontrato alcun segno di infrazione nell’appartamento.

Sul posto il medico legale non ha riscontrato nessun segno di violenza. La donna soffriva di patologie depressive, non si esclude quindi un suicidio. Si attendono i risultati dell’esame autoptico.

