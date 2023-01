Dopo due anni di stop a causa della pandemia

Torna dopo due anni di blocco a causa della pandemia la festa della Befana di piazza Navona a Roma, un evento molto sentito dai romani che già dalle prime ore del mattino affollavano lo spazio di fronte alla chiesa di Sant’Agnese in Agone per lo show acrobatico dei Vigili del Fuoco che hanno “salvato” la vecchina, imprigiona con la sua scopa sul tetto del Santuario di Borromini. “È una gioia bellissima, per questo abbiamo voluto riportare questa festa che i romani amano molto e sarà sempre più bella”, ha dichiarato il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata