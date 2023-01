In carcere un ragazzo sotto i 30 anni. Al momento si trova nella Casa Circondariale di Montorio

A Verona la Guardia di Finanza del comando provinciale ha ritrovato 1,8 chili di marijuana, conservata in buste termosaldate, nell’abitazione di un ragazzo sotto i 30 anni di età. Hanno rinvenuto anche più di 800 grammi di hashish già suddiviso in panetti e dosi pronte per lo spaccio e 240 euro in banconote di piccolo taglio. Gli agenti hanno perquisito la casa dopo che il ragazzo era stato fermato a un posto di blocco dai finanzieri che avevano trovato uno spinello preconfezionato e ulteriori 10 grammi di hashish già suddivisa in dosi. L’uomo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto nella Casa Circondariale di Montorio (frazione di Verona), in attesa di convalida.

