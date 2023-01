L'intervento dei vigili del fuoco a Rio Saliceto

Intervento dei vigili del fuoco oggi, 4 gennaio, per un incendio in un’azienda specializzata nella produzione di ricambi per macchine agricole e attrezzi per il giardinaggio, nella zona industriale di Rio Saliceto (Reggio Emilia). Le fiamme hanno interessato un capannone di 5mila metri quadrati, adibito allo stoccaggio di materiali vari. Sei squadre al lavoro per le operazioni.

