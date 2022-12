Evasione fiscale scoperta dalla Gdf: due indagati

(LaPresse) – Il Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Reggio Emilia, nell’ambito di un’articolata indagine per una truffa ai danni di quattro persone, ha eseguito un provvedimento di sequestro di 4 autovetture di grossa cilindrata, tra cui una lussuosa Aston Martin nei confronti di un intermediario operante nel settore degli investimenti immobiliari. L’indagine della locale Procura della Repubblica, trae origine da querele presentate da alcune parti offese, una delle quali noto imprenditore rubierese, per aver consegnato ingenti somme (all’incirca 1 milione di euro) a un uomo di origini calabresi, accreditato peraltro da un terzo soggetto, reggiano, anch’esso indagato per i medesimi reati. I denuncianti avevano rappresentato alla Fiamme gialle di Reggio Emilia di aver pattuito, con la volontà di procedere a un investimento immobiliare, la consegna delle somme all’indagato principale, ma che, trascorso un congruo lasso di tempo, non vedendo un ritorno tangibile dell’investimento, hanno invano tentato di recuperare le somme senza rientrarne in possesso. Gli indagati, con sistematicità proponevano alle parti offese investimenti immobiliari nel territorio di Reggio Emilia e Piacenza, con lo scopo di permettere di lucrare agli investitori, per mezzo di una cessione successiva a terzi degli immobili (e anche questa fase sarebbe stata curata dall’indagato, secondo quanto pattuito). Una volta ricevuti i bonifici, non solo però le parti offese non conseguivano la proprietà di alcun immobile tra quelli proposti, ma non ricevevano nemmeno la restituzione dell’ingente denaro versato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata