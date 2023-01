Le fiamme hanno interessato un'autovettura, un trattore, legna e materiale vario

Tre squadre dei Vigili del fuoco di Avellino sono intervenute in contrada Procida Vecchia, a Lioni, per un incendio nel garage di un’abitazione di tre piani. Le fiamme hanno interessato un’autovettura, un trattore, legna e materiale vario, e rapidamente hanno coinvolto l’intera struttura. Un anziano signore e suo figlio sono riusciti a evacuare dalla struttura, mentre una donna che si era rifugiata all’ultimo piano, è stata tratta in salvo dai Vigili del fuoco che l’hanno fatta scendere con la scala.

